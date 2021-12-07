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Пара из Германии установила дома 444 новогодние ёлки

07 декабря 2021 15:02
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Новости Германии. Грустная атмосфера пандемии не смогла испортить настроение паре из Германии. Праздник не снаружи, а внутри. Так решили супруги и установили дома 444 новогодние елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пара из Германии установила дома 444 новогодние ёлки-1

И каждая украшена по-своему. На это ушло 10 тысяч шаров, несколько сотен гирлянд и неограниченная фантазия. К сожалению, насладиться этой красотой смогут не многие. Пандемия и тут подпортила праздник. Из-за коронавирусных ограничений посещение по-рождественски украшенного дома запретили.  

# Новый год # Фотофакт

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