Пара из Германии установила дома 444 новогодние ёлки

Новости Германии. Грустная атмосфера пандемии не смогла испортить настроение паре из Германии. Праздник не снаружи, а внутри. Так решили супруги и установили дома 444 новогодние елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И каждая украшена по-своему. На это ушло 10 тысяч шаров, несколько сотен гирлянд и неограниченная фантазия. К сожалению, насладиться этой красотой смогут не многие. Пандемия и тут подпортила праздник. Из-за коронавирусных ограничений посещение по-рождественски украшенного дома запретили.