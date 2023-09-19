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Папская канцелярия открыта для туристов. Вот что находится в одном из самых секретных офисов Святого Престола

19 сентября 2023 09:20
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Новости Италии. Обычно его залы скрыты от глаз посетителей, но сейчас один из самых секретных офисов Святого Престола открыт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о Папской канцелярии. Дворец, в котором она находится, построили еще в XV веке, а сегодня там находятся три важнейших суда Ватикана.

Папская канцелярия открыта для туристов. Вот что находится в одном из самых секретных офисов Святого Престола-1

Доступны посетителям дворца залы с фресками, позолоченными элементами на потолках и колоннами. Также открыта для гостей старинная библиотека. В ней в начале XIX века Наполеон Бонапарт хранил императорские архивы.

Папская канцелярия открыта для туристов. Вот что находится в одном из самых секретных офисов Святого Престола-4

А завершается экскурсия небольшой, но уютной студией, балкон которой выходит на улицу дель Пеллегрино. Впрочем, сегодня во дворце бывают не только туристы, но и местные студенты. В роскошных залах проходят обучение юристы, аккредитованные Римской Ротой.

# Туризм # Марина Кишкурно # Новости Италии # Фотофакт

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