Папская канцелярия открыта для туристов. Вот что находится в одном из самых секретных офисов Святого Престола

Новости Италии. Обычно его залы скрыты от глаз посетителей, но сейчас один из самых секретных офисов Святого Престола открыт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о Папской канцелярии. Дворец, в котором она находится, построили еще в XV веке, а сегодня там находятся три важнейших суда Ватикана.

Доступны посетителям дворца залы с фресками, позолоченными элементами на потолках и колоннами. Также открыта для гостей старинная библиотека. В ней в начале XIX века Наполеон Бонапарт хранил императорские архивы.