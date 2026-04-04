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Папа Римский не согласен с Хегсетом, что ВС США ведут борьбу во имя Христа

04 апреля 2026 08:30
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Папа Римский не согласен с Хегсетом, что ВС США ведут борьбу во имя Христа-0

Папа Римский Лев XIV высказался после призыва главы Пентагона Пита Хегсета к гражданам США молиться о победе американских военных «во имя Иисуса Христа», пишет ТАСС.

В контексте истории не раз случалось, что миссия «искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым пути Иисуса Христа», – отметил Лев XIV во время мессы. Поэтому, по его словам, следует удерживать в памяти, что «ни в пастырской сфере, ни в социальной и политической сферах не может быть полезным злоупотребление властью».

Фото: Pinterest

# Международная политика

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