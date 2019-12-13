Новости России. Панды из Московского зоопарка претендуют на международную премию. Диндин и Жуи попали в номинацию «Любимая панда за пределами Китая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого сам павильон в Московском зоопарке, где проживают мишки, представлен в номинации «Панда – событие года». Отметим, что престижная международная премия присуждается путем онлайн-голосования, которое продлится до 23 декабря. Отдать свой голос за понравившихся участников могут любители панд со всего мира.