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Панды из Московского зоопарка претендуют на международную премию

13 декабря 2019 06:36
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Новости России. Панды из Московского зоопарка претендуют на международную премию. Диндин и Жуи попали в номинацию «Любимая панда за пределами Китая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого сам павильон в Московском зоопарке, где проживают мишки, представлен в номинации «Панда – событие года». Отметим, что престижная международная премия присуждается путем онлайн-голосования, которое продлится до 23 декабря. Отдать свой голос за понравившихся участников могут любители панд со всего мира.

Панды из Московского зоопарка претендуют на международную премию-1

Панды из Московского зоопарка претендуют на международную премию-3

# Зоопарк # Фотофакт

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