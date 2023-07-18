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Панда в Берлинском зоопарке отмечает день рождения. Сотрудники подготовили специальный подарок имениннице

18 июля 2023 08:32
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Новости Германии. Все любят подарки, и животные не исключение. Подопечная Берлинского зоопарка отмечает день рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зовут эту очаровательную панду Цзяо Цин, а исполняется ей 13 лет.

Панда в Берлинском зоопарке отмечает день рождения. Сотрудники подготовили специальный подарок имениннице-1

Гостями на ее празднике стали десятки туристов и, конечно, сотрудники парка. Ну и какой же праздник без подарков? Джутовый мешок, набитый сеном, похоже, понравился виновнице торжества. Ведь запах от него шел потрясающий, заранее его натерли ароматическими маслами.

Панда в Берлинском зоопарке отмечает день рождения. Сотрудники подготовили специальный подарок имениннице-4

Филина Хахмайстер, пресс-секретарь Берлинского зоопарка:
Ей очень нравится этот мешок, потому что это новый запах. Так что это что-то захватывающее, что дает пищу для размышлений. Мы работаем с разными животными и знаем их вкусы. Было несложно угодить с подарком на день рождения.

Панда в Берлинском зоопарке отмечает день рождения. Сотрудники подготовили специальный подарок имениннице-7

Цзяо Цин приехала в Берлин в 2017-м. До этого панда жила в китайской провинции Сычуань, где обитает большинство ее друзей. Но и зоопарк в немецкой столице о животных заботится не хуже. Чтобы разместить медвежат, в Берлине построили гигантский сад с домиком для панд и просторной открытой площадкой.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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