Панда в Берлинском зоопарке отмечает день рождения. Сотрудники подготовили специальный подарок имениннице

Новости Германии. Все любят подарки, и животные не исключение. Подопечная Берлинского зоопарка отмечает день рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зовут эту очаровательную панду Цзяо Цин, а исполняется ей 13 лет.

Гостями на ее празднике стали десятки туристов и, конечно, сотрудники парка. Ну и какой же праздник без подарков? Джутовый мешок, набитый сеном, похоже, понравился виновнице торжества. Ведь запах от него шел потрясающий, заранее его натерли ароматическими маслами.

Филина Хахмайстер, пресс-секретарь Берлинского зоопарка:

Ей очень нравится этот мешок, потому что это новый запах. Так что это что-то захватывающее, что дает пищу для размышлений. Мы работаем с разными животными и знаем их вкусы. Было несложно угодить с подарком на день рождения.