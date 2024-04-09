Палестинцы возвращаются в Хан-Юнис после заявления Израиля о выводе войск из этого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне гуманитарного кризиса в анклаве это поможет улучшить ситуацию с продовольствием и медикаментами, а также увеличить количество поставок помощи. Вывод израильских войск из Хан-Юниса означает окончание ключевого этапа в палестинском конфликте. Он привел к тому, что численность ЦАХАЛа в секторе стала одной из самых низких с начала войны. Таким образом, стороны намереваются продолжать снимать напряженность в регионе и идти по мирному пути решения разногласий.