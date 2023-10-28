Прямой эфир

Палестина ведет переговоры со Starlink о восстановлении связи в секторе Газа

28 октября 2023 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры с компанией Starlink о предоставлении ее услуг для возобновления связи в секторе Газа. Об этом заявил министр связи ПНА Ицхак Садр, пишет РИА Новости.

Это стало необходимым после того, как в Газе из-за мощных израильских ударов были прекращены услуги связи и Интернета. Кроме того, ПНА ведет переговоры с Египтом о возможностях транспортировки аппаратуры Starlink через КПП Рафах. Starlink – это сеть спутниковой связи нового поколения, предоставляющая широкополосный доступ в Интернет по всему миру.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Пентагон намерен модернизировать ядерное оружие ВС США
28 октября 2023 11:32

Пентагон намерен модернизировать ядерное оружие ВС США

ХАМАС: попытка наступления израильской армии провалилась
28 октября 2023 11:22

ХАМАС: попытка наступления израильской армии провалилась

ГА ООН одобрила резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе
28 октября 2023 11:08

ГА ООН одобрила резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе