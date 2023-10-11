Палестина обвиняет Израиль в применении запрещённых фосфорных бомб

Всю минувшую ночь гремели взрывы как в Израиле, так и в Газе. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Министр обороны Израиля заявил, что армия готовится начать масштабную наземную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиация продолжает массированную бомбардировку Газы. За последние сутки израильская армия нанесла более 450 ударов по позициям ХАМАС. Палестина обвиняет ЦАХАЛ в применении запрещенных фосфорных бомб. В самой Газе назревает гуманитарный кризис. Из-за блокады там нет воды, электричества, заканчиваются медикаменты. Свои дома вынуждены покинуть более 250 тысяч человек. Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2 тысячи.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС выступает против тотальной блокады Газы. По его словам, действия Израиля нарушают международные нормы.

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