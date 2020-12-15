Палаточный лагерь в центре Киева. На майдане протестовали предприниматели

Новости Украины. В центре Киева произошли столкновения между участниками акции протеста предпринимателей и полицией. Пострадали около 40 правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг начался под стенами Верховной рады, затем представители бизнеса направились к офису президента, где зажгли файеры. Далее они пытались установить палатки на майдане Независимости. Бизнесмены требовали отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января.