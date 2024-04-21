Палата представителей США одобрила выделение 26 млрд долларов для Израиля

Премьер-министр Израиля поблагодарил американцев за выделение его стране 26 миллиардов долларов. Сообщив, что деньги планируется пустить на обновление ПВО, закупку систем вооружения, а также гуманитарную помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что уже в следующем своем сообщении Биньямин Нетаньяху призвал мобилизовать все силы для противодействия возможным санкциям со стороны Вашингтона в отношении одного из подразделений ЦАХАЛ. Этот батальон подозревают в нарушении прав человека на территории Палестины.