Прямой эфир

Палата представителей США одобрила выделение 26 млрд долларов для Израиля

21 апреля 2024 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Израиля поблагодарил американцев за выделение его стране 26 миллиардов долларов. Сообщив, что деньги планируется пустить на обновление ПВО, закупку систем вооружения, а также гуманитарную помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что уже в следующем своем сообщении Биньямин Нетаньяху призвал мобилизовать все силы для противодействия возможным санкциям со стороны Вашингтона в отношении одного из подразделений ЦАХАЛ. Этот батальон подозревают в нарушении прав человека на территории Палестины.

Палата представителей США одобрила выделение 26 млрд долларов для Израиля-1

Стоит отметить, что такая политика главы израильского кабмина не вызывает доверия среди населения. Тысячи человек по всей стране вечером вышли на антиправительственные акции. Протестующие требуют отставки кабинета министров и скорейшего освобождения всех заложников. Однако власти не планируют завершать военные действия в регионе, пока израильская армия полностью не возьмет под свой контроль сектор Газа.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Власти европейских стран опасаются конфисковывать российские финансы. Политики боятся реакции Москвы
21 апреля 2024 07:49

Власти европейских стран опасаются конфисковывать российские финансы. Политики боятся реакции Москвы

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю
20 апреля 2024 15:33

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю

Сенат США принял закон о слежке за иностранцами
20 апреля 2024 15:23

Сенат США принял закон о слежке за иностранцами

Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство
20 апреля 2024 15:01

Военный аналитик Дудкин: Зеленский погрузил Украину, свой собственный народ в рабство

Орбан выступил с резкой критикой руководства ЕС: в Брюсселе большие проблемы
20 апреля 2024 13:04

Орбан выступил с резкой критикой руководства ЕС: в Брюсселе большие проблемы

Павел Дуров анонсировал донаты авторам Telegram криптовалютой
20 апреля 2024 12:41

Павел Дуров анонсировал донаты авторам Telegram криптовалютой

Полицейского под Винницей расстреляли отец и сын, служащие в ВС Украины
20 апреля 2024 12:25

Полицейского под Винницей расстреляли отец и сын, служащие в ВС Украины

МИД России назвал убийство военкора Еремина в зоне СВО кровавым преступлением Киева
20 апреля 2024 12:03

МИД России назвал убийство военкора Еремина в зоне СВО кровавым преступлением Киева

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА
20 апреля 2024 11:32

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА

NYT: США выведут 1 000 военных из Нигера
20 апреля 2024 11:11

NYT: США выведут 1 000 военных из Нигера

G7 введёт дополнительные антироссийские санкции
20 апреля 2024 10:38

G7 введёт дополнительные антироссийские санкции

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Киеву
20 апреля 2024 08:37

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Киеву