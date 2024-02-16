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Палата представителей США игнорирует закон о выделении помощи Украине

16 февраля 2024 08:24
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Палата представителей США уходит на перерыв до конца февраля, так и не одобрив пакеты помощи Израилю, Тайваню и Украине. Сенат смог одобрить лишь альтернативный законопроект, предусматривающий выделение более 95 миллиардов долларов этим странам. При этом 60 миллиардов отправятся Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей США игнорирует закон о выделении помощи Украине-1

Теперь принять законопроект должны в нижней палате Конгресса, где большинство занимают республиканцы. Но они не готовы дать свое согласие, пока остается нерешенным вопрос миграционной политики. Для одобрения пакета помощи они требуют ввести доскональный контроль на границе с Мексикой. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, парламентарии будут игнорировать законопроект Сената о поддержке Украины, Израиля и Тайваня, пока не будет принято постановление об укреплении южной границы США. 

# Международная политика # Новости США

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