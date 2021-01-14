Палата представителей Конгресса США проголосовала за объявление импичмента Трампу

Новости США. Главная мировая новость минувшей ночью пришла из Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палата представителей Конгресса США проголосовала за объявление импичмента президенту Дональду Трампу по статье «Подстрекательство к восстанию».

Более 230 конгрессменов высказались «за», «против» проголосовали около 200. Далее решение должны утвердить в Сенате, после чего процедура превратится в судебный процесс. Правда, пока не ясно, произойдет ли это до 20 января, даты истечения президентских полномочий Трампа. Ведь верхняя палата соберется на заседание не ранее 19 января – за день до инаугурации Джо Байдена.