Палата представителей Конгресса США проголосовала за объявление импичмента Трампу

Новости США. Главная мировая новость минувшей ночью пришла из Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палата представителей Конгресса США проголосовала за объявление импичмента президенту Дональду Трампу по статье «Подстрекательство к восстанию».
Более 230 конгрессменов высказались «за», «против» проголосовали около 200. Далее решение должны утвердить в Сенате, после чего процедура превратится в судебный процесс. Правда, пока не ясно, произойдет ли это до 20 января, даты истечения президентских полномочий Трампа. Ведь верхняя палата соберется на заседание не ранее 19 января – за день до инаугурации Джо Байдена.
К слову, Дональд Трамп стал первым президентом страны, в отношении которого дважды начинали процедуру импичмента. Поводом для нынешнего послужили события 6 января, когда сторонники Трампа захватили Капитолий. Во время штурма здания Конгресса США погибли пять человек.
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