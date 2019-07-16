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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации

16 июля 2019 14:31
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Новости Пакистана. Власти Пакистана открыли воздушное пространство для гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации-1

С февраля 2019 года из-за обострения конфликта с Индией небо над приграничными областями было закрыто. Внутренние и международные рейсы не осуществлялись.

Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации-4

Из-за того, что было необходимо лететь в обход Пакистана, расходы на топливо и время полетов существенно увеличивались. В связи с этим некоторые воздушные перевозчики в течение нескольких месяцев были вынуждены отменять рейсы.

# Авиация # Фотофакт

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