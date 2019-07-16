Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации

С февраля 2019 года из-за обострения конфликта с Индией небо над приграничными областями было закрыто. Внутренние и международные рейсы не осуществлялись.

Из-за того, что было необходимо лететь в обход Пакистана, расходы на топливо и время полетов существенно увеличивались. В связи с этим некоторые воздушные перевозчики в течение нескольких месяцев были вынуждены отменять рейсы.