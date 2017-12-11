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Пакеты с патронами нашли рядом с рождественской ярмаркой в Берлине

11 декабря 2017 09:08
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Новости Германии. В Берлине рядом с рождественской ярмаркой обнаружили патроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пластиковые пакеты с боеприпасами были спрятаны за зимними шинами на парковке.

Пакеты с патронами нашли рядом с рождественской ярмаркой в Берлине-1

Опасный груз нашел водитель легкового автомобиля. На место происшествия прибыли криминалисты. Район оцеплен. Патроны уже переданы экспертам для возможного установления следов ДНК, которое может помочь найти подозреваемых.

В связи с близостью к рождественской ярмарке и тем, что над подземной парковкой находится мечеть, была объявлена тревога.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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