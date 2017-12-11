Пакеты с патронами нашли рядом с рождественской ярмаркой в Берлине

Новости Германии. В Берлине рядом с рождественской ярмаркой обнаружили патроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пластиковые пакеты с боеприпасами были спрятаны за зимними шинами на парковке.

Опасный груз нашел водитель легкового автомобиля. На место происшествия прибыли криминалисты. Район оцеплен. Патроны уже переданы экспертам для возможного установления следов ДНК, которое может помочь найти подозреваемых.

В связи с близостью к рождественской ярмарке и тем, что над подземной парковкой находится мечеть, была объявлена тревога.