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Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию

06 апреля 2019 18:48
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Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе «Плюс-минус». Было нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию-1

В некоторых горных районах Франции выпало до 80 см снега. Из-за буйства стихии без света остались 50 тысяч домов.

А в Италии выросли метровые сугробы.

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию-4

Похоже, что зима вернулась и в Великобританию. Апрельский снегопад посеял хаос.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Эмоциями британцы делятся в соцсетях. Столбик термометра опустился до ноля.

Снегопад парализовал движение.

На автомагистралях произошли десятки ДТП.

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию-7

# Погода

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