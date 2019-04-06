Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию

Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе «Плюс-минус». Было нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.

В некоторых горных районах Франции выпало до 80 см снега. Из-за буйства стихии без света остались 50 тысяч домов. А в Италии выросли метровые сугробы.