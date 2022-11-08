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Пабы в Великобритании могут закрыться навсегда? Как кризис повлиял на традиции жителей

08 ноября 2022 22:35
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Новости Великобритании. Энергокризис нанес сокрушительный удар по одной из главных британских традиций, которая уже стала частью культурного наследия страны, а именно по всемирно известным британским пабам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пабы в Великобритании могут закрыться навсегда? Как кризис повлиял на традиции жителей-1

Некоторые из них уже вынуждены были закрыться, другие оказались на пороге банкротства, а третьи приостановили работу в ожидании лучших времен. Причины все те же: увеличение расходов на электроэнергию, продукты и персонал. Если экономическая ситуация в стране не изменится к лучшему, то многие пабы просто исчезнут навсегда.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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