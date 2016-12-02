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Озвучена основная версия крушения космического корабля «Прогресс»

02 декабря 2016 10:40
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Новости России. В России озвучена основная версия крушения ракеты-носителя с грузовым кораблем «Прогресс». Государственная комиссия, расследующая аварию, считает, что прогорела камера сгорания двигателя третьей ступени.

Причиной могло послужить попадание в двигатель посторонних частиц, или некачественная сборка двигателя. Грузовой корабль «Прогресс», запущенный накануне с космодрома Байконур, был потерян на высоте в 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.

Напомним, аппарат должен был доставить на МКС груз, необходимый для обеспечения бесперебойной работы станции, в том числе и новогодние подарки для космонавтов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Космос

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