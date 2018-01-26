Ожидается до -40ºС: в Кыргызстане закрываются школы, возможен сход лавин

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане 26 января закрываются школы. Занятия отменены вплоть до 30 января из-за надвигающихся морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покрылось льдом даже соленое озеро Иссык-Куль, которое славится тем, что никогда не замерзает. Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Активные граждане раздают на улице горячий чай, а владельцы предлагают прохожим погреться в офисах и кафе.