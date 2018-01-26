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Ожидается до -40ºС: в Кыргызстане закрываются школы, возможен сход лавин

26 января 2018 08:12
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане 26 января закрываются школы. Занятия отменены вплоть до 30 января из-за надвигающихся морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается до -40ºС: в Кыргызстане закрываются школы, возможен сход лавин-1

В отдельных районах страны ожидается до -40ºС. Объявлено штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход снежных лавин.

Ожидается до -40ºС: в Кыргызстане закрываются школы, возможен сход лавин-4

Покрылось льдом даже соленое озеро Иссык-Куль, которое славится тем, что никогда не замерзает. Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Активные граждане раздают на улице горячий чай, а владельцы предлагают прохожим погреться в офисах и кафе.

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Погода

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