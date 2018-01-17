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Озеро Мичиган превратилось в ледяные джунгли. США страдает от сильных морозов и урагана «Инга»

17 января 2018 12:11
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Новости США. Град, снег и дождь испытывают на прочность и жителей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ураган «Инга» пронесся, как минимум, по 10 штатам. В Алабаме объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Озеро Мичиган превратилось в ледяные джунгли. США страдает от сильных морозов и урагана «Инга»-1

Морозы в Чикаго сковали озеро Мичиган, превратив его окрестности в ледяные джунгли.

В Техасе метели спровоцировали авиаколлапс. В воздушных гаванях Хьюстона отменены уже более 1000 авиарейсов. Сейчас буря движется на восток.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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