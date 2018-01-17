Озеро Мичиган превратилось в ледяные джунгли. США страдает от сильных морозов и урагана «Инга»

Новости США. Град, снег и дождь испытывают на прочность и жителей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ураган «Инга» пронесся, как минимум, по 10 штатам. В Алабаме объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Морозы в Чикаго сковали озеро Мичиган, превратив его окрестности в ледяные джунгли.

В Техасе метели спровоцировали авиаколлапс. В воздушных гаванях Хьюстона отменены уже более 1000 авиарейсов. Сейчас буря движется на восток.