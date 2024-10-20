Овечкин впервые забил в сезоне и сократил отрыв от Гретцки до 40 шайб в НХЛ

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» со счетом 6:5 в овертайме. Об этом пишет ТАСС.

В команде победителей отличились Том Уилсон (7-я и 66-я минуты), Коннор Макмайкл (11), Александр Овечкин (15), Эндрю Манджапане (30) и Дилан Строум (33). У «Нью-Джерси» шайбы записали на свой счет Эрик Хаула (5), Нико Хишиер (21, 21), Доусон Мерсер (44) и Дуги Хэмилтон (53).

Впервые в этом сезоне забросил Овечкин, на счету которого 854 гола в НХЛ, что уступает только Уэйну Гретцки (894).

Вашингтон» займет третью строчку в Столичном дивизионе, а « Нью-Джерси» – первую.