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Оттесняли бульдозерами – на Кипре напали на миротворцев ООН

19 августа 2023 16:43
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На Кипре напали на миротворцев ООН. Подобных инцидентов на острове не было уже много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оттесняли бульдозерами – на Кипре напали на миротворцев ООН-1

Нападение произошло во время того, как сотрудники гуманитарной организации пытались помешать прокладывать дорогу через буферную зону. Она разделяет непризнанную Турецкую Республику, Северный Кипр и Республику Кипр. Сначала один из сотрудников стройки ударил миротворца в лицо. После автомобили ООН были оттеснены бульдозерами.

Оттесняли бульдозерами – на Кипре напали на миротворцев ООН-4

В итоге три машины оказались в нерабочем состоянии. Власти Кипра уже назвали случившееся преступлением, а в Брюсселе призвали к деэскалации напряженности. Стоит отметить, что работа миротворцев всегда была опасной. Однако этот год может стать рекордным по числу погибших и раненых сотрудников гуманитарных организаций. Согласно статистке ООН за последние полгода в зонах вооруженных конфликтов уже погибли более 60 миротворцев, 84 получили ранения, а 34 были похищены.

# ООН # Фотофакт

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