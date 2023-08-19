Оттесняли бульдозерами – на Кипре напали на миротворцев ООН

На Кипре напали на миротворцев ООН. Подобных инцидентов на острове не было уже много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение произошло во время того, как сотрудники гуманитарной организации пытались помешать прокладывать дорогу через буферную зону. Она разделяет непризнанную Турецкую Республику, Северный Кипр и Республику Кипр. Сначала один из сотрудников стройки ударил миротворца в лицо. После автомобили ООН были оттеснены бульдозерами.