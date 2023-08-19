Оттесняли бульдозерами – на Кипре напали на миротворцев ООН

На Кипре напали на миротворцев ООН. Подобных инцидентов на острове не было уже много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Кипре напали на миротворцев ООН. Подобных инцидентов на острове не было уже много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападение произошло во время того, как сотрудники гуманитарной организации пытались помешать прокладывать дорогу через буферную зону. Она разделяет непризнанную Турецкую Республику, Северный Кипр и Республику Кипр. Сначала один из сотрудников стройки ударил миротворца в лицо. После автомобили ООН были оттеснены бульдозерами.
В итоге три машины оказались в нерабочем состоянии. Власти Кипра уже назвали случившееся преступлением, а в Брюсселе призвали к деэскалации напряженности. Стоит отметить, что работа миротворцев всегда была опасной. Однако этот год может стать рекордным по числу погибших и раненых сотрудников гуманитарных организаций. Согласно статистке ООН за последние полгода в зонах вооруженных конфликтов уже погибли более 60 миротворцев, 84 получили ранения, а 34 были похищены.