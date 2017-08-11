Отравленные фипронилом яйца обнаружены уже в 12 странах Европы

Новости Нидерландов. Отравленные фипронилом куриные яйца обнаружены уже в 12 странах Европы. В Дании зараженная пестицидом продукция попала в магазины, кафе и рестораны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в стране было реализовано около 20 тонн яиц.

10 августа прокуратура Нидерландов в рамках совместных рейдов голландской и бельгийской полиции арестовала двух подозреваемых по делу о «ядовитой продукции». Это два директора компании, которая, по версии следствия, использовала в птицеводстве запрещенный в ЕС инсектицид.