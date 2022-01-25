Прямой эфир

Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений

25 января 2022 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В России пресекли контрабанду вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия была небольшая, но примечателен способ, выбранный для этого злоумышленником.  

Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений-1

Он решил отправить в США около 50 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова по почте. Явно не долго думая, он запаковал весь этот военный груз в международную посылку в надежде, что она дойдет до адресата.  

Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений-4

Правда, заметая следы, он в качестве отправителя написал вымышленные адреса. Но полиции это не помешало найти место его настоящего проживания. А вот по нему они еще обнаружили более 1 000 патронов и еще около 170 магазинов.  

# Криминал # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны
25 января 2022 12:45

В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны

Генсек НАТО: мы перебрасываем дополнительные силы в Восточную Европу
25 января 2022 11:47

Генсек НАТО: мы перебрасываем дополнительные силы в Восточную Европу

186 километров. Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью
25 января 2022 09:02

186 километров. Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью