Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений

Новости России. В России пресекли контрабанду вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия была небольшая, но примечателен способ, выбранный для этого злоумышленником.
Новости России. В России пресекли контрабанду вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия была небольшая, но примечателен способ, выбранный для этого злоумышленником.
Он решил отправить в США около 50 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова по почте. Явно не долго думая, он запаковал весь этот военный груз в международную посылку в надежде, что она дойдет до адресата.
Правда, заметая следы, он в качестве отправителя написал вымышленные адреса. Но полиции это не помешало найти место его настоящего проживания. А вот по нему они еще обнаружили более 1 000 патронов и еще около 170 магазинов.