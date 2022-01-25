Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений

Новости России. В России пресекли контрабанду вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия была небольшая, но примечателен способ, выбранный для этого злоумышленником.

Он решил отправить в США около 50 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова по почте. Явно не долго думая, он запаковал весь этот военный груз в международную посылку в надежде, что она дойдет до адресата.