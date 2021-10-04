Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%. Цены на газ в мире продолжают расти

Цена на газ в Европе 4 октября в ходе торгов вновь побила рекорд и впервые превысила 1 200 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько европейских энергетических компаний объявили о банкротстве из-за рекордных цен на газ. Об этом пишет The Independent. В кризисной ситуации также оказались производители удобрений, которые используют в качестве сырья природный газ.

Главная причина роста стоимости топлива – в повышенном спросе в условиях экономического подъема и восстановления после пандемии, а также в том, что на рынке стало меньше газа.

На фоне дефицита в Европе цены на газ стремительно растут. В связи с этим литовские компании начали сокращать производство и количество сотрудников. Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70 %. Ранее Министерство финансов Литвы проинформировало, что планирует принять дополнительные меры, чтобы не допустить столь резкого роста цен на газ и электроэнергию.