Относятся как к рабам. Сотрудники европейских авиакомпаний готовятся к забастовке

Новости мира. Авиакомпании сразу нескольких европейских государств готовятся к забастовке., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие три недели возможны задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Бельгии, Италии, Ирландии, Испании и Португалии. Как это скажется на расписании полетов – пока неизвестно.

Профсоюзы требуют от руководителей авиакомпаний соблюдать трудовое законодательство. По словам сотрудников ирландского лоукостера, высший менеджмент относится к ним как к рабам, заставляя платить даже за воду, которая продается пассажирам на борту.