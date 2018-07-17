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Относятся как к рабам. Сотрудники европейских авиакомпаний готовятся к забастовке

17 июля 2018 10:26
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Новости мира. Авиакомпании сразу нескольких европейских государств готовятся к забастовке., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Относятся как к рабам. Сотрудники европейских авиакомпаний готовятся к забастовке-1

В ближайшие три недели возможны задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Бельгии, Италии, Ирландии, Испании и Португалии. Как это скажется на расписании полетов – пока неизвестно.

Профсоюзы требуют от руководителей авиакомпаний соблюдать трудовое законодательство. По словам сотрудников ирландского лоукостера, высший менеджмент относится к ним как к рабам, заставляя платить даже за воду, которая продается пассажирам на борту. 

# Забастовка # Фотофакт

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