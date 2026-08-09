«Отношение формируется горсткой политиков». Росликов назвал статистику по русофобии в Латвии

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022-2025):

В Риге, например, люди с родным русским языком – это 57%. То есть Рига – это доминирующий русский город. Проблема в том, что к власти разрешен проход только так называемым этническим латышам, которые как результат и формируют эту внешнюю политику и ваши личные представления о Латвии в целом.

И, безусловно, в нашей стране присутствует неких 10% людей, которые, поддаваясь на эту политику, транслируют ее на людей на улице. И через обзывательство, и через всевозможные неприятные высказывания.

Вот у нас в интернете русских называют «блевотина оккупанта». И это считается нормой на сегодняшний момент, когда человек с латышским именем и латышской фамилией оставляет подобные комментарии в интернете. Привлекать его за это не будут. Поэтому я вам скажу так, что сегодня внешняя температура по отношению к нашей стране, она формируется горсткой политиков, но не людей.