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Отменены тысячи авиарейсов, закрыты школы, на дорогах – пробки: Стамбул парализовал снегопад

09 января 2017 10:08
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Новости Турции. Мощный снегопад в Стамбуле парализовал город. Третий день здесь не прекращаются осадки. В мегаполисе образовались многокилометровые пробки. Многие дороги покрыты льдом, поэтому участились случаи ДТП.

Власти пытаются облегчить положение и переводят метро и трамваи на круглосуточный режим работы. Затруднительная ситуация сложилась и в аэропортах. За время разгула непогоды отменены более тысячи вылетов.

Перекрыта и морская артерия судоходства: пролив Босфор закрыт для передвижения. Не работают школы и другие образовательные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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