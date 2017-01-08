Открытая площадка, там не поставить рамки: руководитель израильского турбюро о месте теракта в Иерусалиме

Новости Израиля. Руководитель туристического бюро из Израиля рассказал программе Новости «24 часа» подробности теракта 8 января в Иерусалиме.

Игорь Торик, руководитель туристического бюро (Израиль):

Речь идёт об арабе с израильским гражданством, жителе Иерусалима.

Поэтому мы знаем, что это не палестинский араб. Это – человек, который рядом с нами работает, ходит, ест и так далее. Это – далеко не первый раз, когда это происходит именно с арабом израильским и, конечно, все в гневе, все возмущаются. Это – открытая площадка, там, к сожалению, невозможно оградить со всех сторон, поставить рамки. В общественных местах, разумеется, у нас есть проверки.