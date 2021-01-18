Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку

Новости США. Жительница Нью-Йорка случайно отправила в стирку своего кота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Жительница Нью-Йорка случайно отправила в стирку своего кота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После загрузки белья в машинку она на минуту отошла. Видимо, в этот момент домашний питомец и запрыгнул внутрь барабана. Во время стирки женщину насторожил странный глухой стук. Она быстро остановила машинку, открыла дверцу и увидела там кота.
После такой встряски он быстро пришел в себя, но спать на стиральной машинке больше не предпочитает.