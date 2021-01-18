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Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку

18 января 2021 07:40
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Новости США. Жительница Нью-Йорка случайно отправила в стирку своего кота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку-1

После загрузки белья в машинку она на минуту отошла. Видимо, в этот момент домашний питомец и запрыгнул внутрь барабана. Во время стирки женщину насторожил странный глухой стук. Она быстро остановила машинку, открыла дверцу и увидела там кота.  

Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку-4

После такой встряски он быстро пришел в себя, но спать на стиральной машинке больше не предпочитает.

# Животные # Фотофакт

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