Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку

Новости США. Жительница Нью-Йорка случайно отправила в стирку своего кота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После загрузки белья в машинку она на минуту отошла. Видимо, в этот момент домашний питомец и запрыгнул внутрь барабана. Во время стирки женщину насторожил странный глухой стук. Она быстро остановила машинку, открыла дверцу и увидела там кота.