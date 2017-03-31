Отключение электричества и задержки авиарейсов. На Лас-Вегас обрушился ураган

Новости США. На американский Лас-Вегас обрушился ураганный ветер. Масштабное отключение электричества, задержки авиарейсов в международном аэропорту и вырванные с корнем деревья. Вот лишь некоторые последствия разгула стихии в крупнейшем городе штата Невада и его округе.

Столбы линий электропередач и даже целые металлические опоры повалило прямо на дороги. Под порывами ветра не устояли и грузовики, перевернулись несколько фур. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время погода только ухудшится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.