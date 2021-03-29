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Отбуксируют к Горьким озёрам. Что сейчас происходит с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом

29 марта 2021 20:34
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Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз отбуксируют к Горьким озерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там специалисты проведут осмотр судна на наличие повреждений.

Отбуксируют к Горьким озёрам. Что сейчас происходит с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом-1

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер

Ранее президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала. Однако на восстановление привычного пропускного режима судов потребуется некоторое время. Сейчас очереди в морской пробке дожидаются около 370 судов, в том числе десятки контейнеровозов и нефтяных танкеров.

Отбуксируют к Горьким озёрам. Что сейчас происходит с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом-4

За эти шесть дней затор из желающих пройти канал был настолько огромен, что он превысил состав всего военно-морского флота США. Грузы, которые перемещаются через эту транспортную артерию, составляют 10 % от общемирового рынка. Ежедневные потери составляли около 10 миллиардов долларов.

# Авария # Фотофакт

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Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер