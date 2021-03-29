Отбуксируют к Горьким озёрам. Что сейчас происходит с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом

Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз отбуксируют к Горьким озерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там специалисты проведут осмотр судна на наличие повреждений.
Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз отбуксируют к Горьким озерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там специалисты проведут осмотр судна на наличие повреждений.
Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер
Ранее президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала. Однако на восстановление привычного пропускного режима судов потребуется некоторое время. Сейчас очереди в морской пробке дожидаются около 370 судов, в том числе десятки контейнеровозов и нефтяных танкеров.
За эти шесть дней затор из желающих пройти канал был настолько огромен, что он превысил состав всего военно-морского флота США. Грузы, которые перемещаются через эту транспортную артерию, составляют 10 % от общемирового рынка. Ежедневные потери составляли около 10 миллиардов долларов.