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От вооружения до финансов: что намерена контролировать Варшава в Украине?

11 апреля 2023 17:50
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Варшава планирует управлять восстановлением Украины после завершения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне недавнее заявление Зеленского о том, что между двумя странами не будет границ, приобретает все новые смыслы.

От вооружения до финансов: что намерена контролировать Варшава в Украине?-1

О намерениях Варшавы стать хабом для сбора средств во благо Украины заявил замминистра финансов Польши. По его словам, такого рода проекты очень интересуют страну. Тем более, что с ролью так называемого военного узла Варшава справляется отлично, подчеркнул чиновник. В Польшу продолжает прибывать вооружение, которое затем идет в Украину. То есть технику и боеприпасы фактически распределяет Варшава.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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