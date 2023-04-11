От вооружения до финансов: что намерена контролировать Варшава в Украине?

Варшава планирует управлять восстановлением Украины после завершения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне недавнее заявление Зеленского о том, что между двумя странами не будет границ, приобретает все новые смыслы.

О намерениях Варшавы стать хабом для сбора средств во благо Украины заявил замминистра финансов Польши. По его словам, такого рода проекты очень интересуют страну. Тем более, что с ролью так называемого военного узла Варшава справляется отлично, подчеркнул чиновник. В Польшу продолжает прибывать вооружение, которое затем идет в Украину. То есть технику и боеприпасы фактически распределяет Варшава.