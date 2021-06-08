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От спецсредств или застрелены полицией. На протестах в Колумбии погибли 58 человек

08 июня 2021 16:06
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Новости Колумбии. В Колумбии в ходе антиправительственных протестов погибли 58 человек. Некоторые активисты скончались от спецсредств, которые использовались для разгона демонстраций. Многие были застрелены стражами порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От спецсредств или застрелены полицией. На протестах в Колумбии погибли 58 человек-1

За время митингов получено более 400 заявлений о нарушениях прав человека правоохранителями. Речь идет о случаях избиений сотрудниками, произвольных задержаниях и сексуальном насилии. Уже прозвучало предложение реформировать полицию, в том числе снабдить сотрудников нательными камерами.

От спецсредств или застрелены полицией. На протестах в Колумбии погибли 58 человек-4

Протесты в Колумбии вспыхнули в конце апреля из-за налоговой реформы. Поводом для митингов стало также недовольство жителей действиями властей в борьбе с пандемией. Позже список требований активистов расширился.

# Акции протеста # Фотофакт

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