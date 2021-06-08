От спецсредств или застрелены полицией. На протестах в Колумбии погибли 58 человек

Новости Колумбии. В Колумбии в ходе антиправительственных протестов погибли 58 человек. Некоторые активисты скончались от спецсредств, которые использовались для разгона демонстраций. Многие были застрелены стражами порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время митингов получено более 400 заявлений о нарушениях прав человека правоохранителями. Речь идет о случаях избиений сотрудниками, произвольных задержаниях и сексуальном насилии. Уже прозвучало предложение реформировать полицию, в том числе снабдить сотрудников нательными камерами.