От Финляндии до Северной Македонии. НАТО проводит военные учения в Восточной Европе

Военные учения НАТО в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 8 000 британских солдат и десятки тысяч военнослужащих из других стран разместятся на территории от Финляндии до Северной Македонии.

Туда же будут направлены английские танки и более 100 боевых бронированных машин. Ранее проверить готовности сил в режиме экстренного реагирования решили в Румынии.