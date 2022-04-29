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От Финляндии до Северной Македонии. НАТО проводит военные учения в Восточной Европе

29 апреля 2022 08:13
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Военные учения НАТО в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 8 000 британских солдат и десятки тысяч военнослужащих из других стран разместятся на территории от Финляндии до Северной Македонии.  

От Финляндии до Северной Македонии. НАТО проводит военные учения в Восточной Европе-1

Туда же будут направлены английские танки и более 100 боевых бронированных машин. Ранее проверить готовности сил в режиме экстренного реагирования решили в Румынии.  

От Финляндии до Северной Македонии. НАТО проводит военные учения в Восточной Европе-4

С 1 мая перебрасывать технику вдоль границы с Беларусью и Калининградской областью будет Польша. Также внезапно об учениях в Подольске объявила Украина.  

# Военные учения # Фотофакт

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