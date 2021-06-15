От бюстов фараонов до золотой маски Тутанхамона. Египет открыл фабрику копий древних артефактов

Новости Египта. Египет открыл фабрику по производству высококачественных копий древних артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От бюстов фараонов в натуральную величину до прекрасно раскрашенных копий их бесценного погребального инвентаря. 150 опытных художников и реставраторов сконцентрированы на фабрике, производящей сувениры для туристов.

Среди самых дорогих изделий – точные копии церемониального кресла царя Тутанхамона, а также его золотая маска. Многие копии предметов истории изготавливают специально для недавно открытого Египетского музея цивилизации.