Прямой эфир

От бюстов фараонов до золотой маски Тутанхамона. Египет открыл фабрику копий древних артефактов

15 июня 2021 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Египет открыл фабрику по производству высококачественных копий древних артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От бюстов фараонов до золотой маски Тутанхамона. Египет открыл фабрику копий древних артефактов-1

От бюстов фараонов в натуральную величину до прекрасно раскрашенных копий их бесценного погребального инвентаря. 150 опытных художников и реставраторов сконцентрированы на фабрике, производящей сувениры для туристов.

Среди самых дорогих изделий – точные копии церемониального кресла царя Тутанхамона, а также его золотая маска. Многие копии предметов истории изготавливают специально для недавно открытого Египетского музея цивилизации.

# Музеи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть угощение для фанатов со всех стран. Французский пекарь приготовил специальную выпечку к Евро-2020
15 июня 2021 12:26

Есть угощение для фанатов со всех стран. Французский пекарь приготовил специальную выпечку к Евро-2020

Охватывает около половины населения планеты. Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет
15 июня 2021 08:22

Охватывает около половины населения планеты. Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет

НАТО не намерена размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования
14 июня 2021 20:34

НАТО не намерена размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования