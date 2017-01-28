От Бразилии до Океании: как мир встретил Новый год по восточному календарю?

Новости Китая. Лунный Новый год встречали ночью 28 января даже те, кто от китайских и азиатских традиций весьма далек. Живой, энергичный, яркий, несущий с собой успех – год, как ожидают земляне, будет под стать его символу – огненному Петуху.

От Бразилии до Океании ночь напролет шумели фестивали. В Рио-де-Жанейро по случаю праздника подсветили статую Христа.

В Китае костюмированные карнавальные хороводы водили в городах и селах. Сопровождали их молельными песнопениями и воскурением фимиама – участие в этом принимали самые убежденные атеисты.