От Бразилии до Океании: как мир встретил Новый год по восточному календарю?

Новости Китая. Лунный Новый год встречали ночью 28 января даже те, кто от китайских и азиатских традиций весьма далек.
Живой, энергичный, яркий, несущий с собой успех – год, как ожидают земляне, будет под стать его символу – огненному Петуху.
Новости Китая. Лунный Новый год встречали ночью 28 января даже те, кто от китайских и азиатских традиций весьма далек.
Живой, энергичный, яркий, несущий с собой успех – год, как ожидают земляне, будет под стать его символу – огненному Петуху.
От Бразилии до Океании ночь напролет шумели фестивали. В Рио-де-Жанейро по случаю праздника подсветили статую Христа.
В Китае костюмированные карнавальные хороводы водили в городах и селах.
Сопровождали их молельными песнопениями и воскурением фимиама – участие в этом принимали самые убежденные атеисты.
Встреча лунного Нового Года к религии давно уже имеет косвенное отношение. Теперь это общий праздник надежды и счастливого прощания с бедами и печалями, которые остаются в прошлом навсегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.