Прямой эфир

От аномальной жары в Канаде погибли 17 человек

05 июля 2018 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Невыносимая жара испытывает жителей Канады. От тепловых ударов погибли уже 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От аномальной жары в Канаде погибли 17 человек-1

12 случаев зафиксированы в Монреале, остальные – в районе Восточные Кантоны. Столбики термометров здесь не опускаются ниже 40 градусов.

От аномальной жары в Канаде погибли 17 человек-4

В особо жаркие районах организованы временные укрытия от солнца, оборудованные кондиционерами. Нон-стоп работают городские бассейны. По прогнозам синоптиков жара не спадет до конца недели.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 человек погибли при крушении парома у берегов Индонезии
05 июля 2018 07:51

30 человек погибли при крушении парома у берегов Индонезии

Победительница «Евровидения-2018» подозревается в плагиате
05 июля 2018 07:03

Победительница «Евровидения-2018» подозревается в плагиате

Смертельное ДТП в Сочи: легковушка сбила 6 пешеходов, идущих по тротуару
05 июля 2018 06:55

Смертельное ДТП в Сочи: легковушка сбила 6 пешеходов, идущих по тротуару