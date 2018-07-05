От аномальной жары в Канаде погибли 17 человек

Новости Канады. Невыносимая жара испытывает жителей Канады. От тепловых ударов погибли уже 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 случаев зафиксированы в Монреале, остальные – в районе Восточные Кантоны. Столбики термометров здесь не опускаются ниже 40 градусов.