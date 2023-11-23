Освобождение захваченных ХАМАС израильтян 23 ноября может не состояться

Сегодня в секторе Газа должно вступить в силу соглашение о временном перемирии. Уже мене чем через полчаса израильская армия прекратит огонь, чтобы ХАМАС мог передать 50 заложников, захваченных 7 октября, в обмен на 150 освобожденных из тюрем палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в анклав разрешат въезд 300 грузовикам с гуманитарной помощью и топливом. Однако утром из офиса премьера Израиля Биньямина Нетаньяху поступили сведения, что обмен заложниками, скорее всего, произойдет в пятницу, 24 ноября, так как не представлен список израильтян, которые должны были быть освобождены в первый день. Этот механизм является частью сделки. Остается добавить, что по последним данным, число погибших в продолжающемся палестино-израильском конфликте превысило 15 тысяч 900 человек.