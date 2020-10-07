Останки тираннозавра продали на аукционе в США за рекордную сумму. Древнего ящера собирали 30 тысяч часов

Новости США. На аукционе в США скелет тираннозавра продали за рекордную сумму – 31 миллион 800 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имя нового обладателя лота не сообщается. Останки древнего ящера, которым дали имя Стэн, в честь нашедшего их палеонтолога-любителя, состоят из 188 костей.

Специалистам Южной Дакоты понадобилось 30 тысяч часов, чтобы собрать доисторический «пазл».

Это один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов ти-рэкса. В отличном состоянии оказались и зубы хищника. В длину резцы превышают 27 сантиметров.