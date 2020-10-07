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Останки тираннозавра продали на аукционе в США за рекордную сумму. Древнего ящера собирали 30 тысяч часов

07 октября 2020 16:08
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Новости США. На аукционе в США скелет тираннозавра продали за рекордную сумму – 31 миллион 800 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Останки тираннозавра продали на аукционе в США за рекордную сумму. Древнего ящера собирали 30 тысяч часов-1

Имя нового обладателя лота не сообщается. Останки древнего ящера, которым дали имя Стэн, в честь нашедшего их палеонтолога-любителя, состоят из 188 костей.  

Останки тираннозавра продали на аукционе в США за рекордную сумму. Древнего ящера собирали 30 тысяч часов-4

Специалистам Южной Дакоты понадобилось 30 тысяч часов, чтобы собрать доисторический «пазл».  

Останки тираннозавра продали на аукционе в США за рекордную сумму. Древнего ящера собирали 30 тысяч часов-7

Это один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов ти-рэкса. В отличном состоянии оказались и зубы хищника. В длину резцы превышают 27 сантиметров.  

Останки тираннозавра продали на аукционе в США за рекордную сумму. Древнего ящера собирали 30 тысяч часов-10

По мнению специалистов при жизни вес этой особи мог достигать восьми тонн – почти в два раза больше, чем весит африканский слон.  

# Аукционы # Фотофакт

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