Основатель Amazon стал богаче Маска по версии Bloomberg

Глава Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, впервые с 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Его состояние измеряется в размере 200 миллиардов долларов, несмотря на уменьшение на 500 миллионов за последний день. Илон Маск, руководитель Tesla и глава соцсети X, находится на втором месте с состоянием в $198 млрд. На третьем месте француз Бернар Арно, владеющий компанией LVMH, с капиталом в 197 миллиардов долларов. Самый состоятельный россиянин – Владимир Потанин, занимающий 48-е место с состоянием в 31,4 миллиарда долларов.