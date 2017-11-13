Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову: жертвы землетрясения в Иране

Новости Ирана. Трагические новости 13 ноября приходят с Ближнего Востока. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана (он пострадал больше всего) и Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество жертв землетрясения в Иране и Ираке стремительно растет: МИД Беларуси следит за ситуацией

К этому моменту в списках погибших более 400 человек, пострадавших уже около 6000. Подземные толчки ощущались и в других странах региона. Белорусские дипломаты следят за ситуацией. Соболезнования в связи с трагедией президенту Ирана Хасану Роухани направил Александр Лукашенко.

Иран приходит в себя. Паника, крик, давка… Пока те, кто находился в эпицентре стихии, пытались убежать и спрятаться от смерти, зрители одного из местных телеканалов Ирака увидели начало землетрясения в прямом эфире: ведущий программы беседовал с гостем из студии соседнего города.

Ведущий:

Кажется, у вас в Сулеймании землетрясение? Гость:

Да, здесь сейчас началось землетрясение. Извините, я должен выйти на улицу.

Эпицентр подземных толчков находился практически на границе между Ираном и Ираком. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения оценивается в 7,3 балла. Разрушительные толчки были такой силы, что ощущались даже за сотни километров – в Армении и Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Израиле и Кувейте. Уже зарегистрировано полтора десятка так называемых афтрешоков. Сейсмологический центр Ирана зарегистрировал около 180 повторных толчков и утверждает, что они будут продолжаться.

Очевидцы:

Здание площадью 600 квадратных метров было сплющено землетрясением. Оно упало на семью из семи человек. Нам удалось спасти только пять из них, а двое других были убиты.

Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову. От толчков вылетели стекла, мне порезало руки. Всего за несколько минут люди остались без крова. В руины превратились дома 70 тысяч иранцев. В пострадавших районах развернули полевые госпитали. Но даже те, чьи дома уцелели, оставались ночевать на улице. Чтобы хоть как-то успокоить и поддержать людей, мечети транслировали молитвы через громкоговорители.

Число жертв разрушительного землетрясения в Иране неумолимо продолжает расти. К этому часу в списках погибших около 400 человек и, скорее всего, эти данные не окончательны. Пострадавших почти 6000. Соседний Ирак разрушен меньше. В Багдаде тоже все неспокойно, хоть основной удар пришел на иракские провинции, что в 200 километрах от столицы. Там погибли 8 человек, больше 300 получили ранения.

Есть ли среди пострадавших граждане нашей страны? Нам удалось связаться с белорусским консулом в Иране.

Алексей Филипович, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Исламской Республике Иран:

На текущий момент информации о пострадавших гражданах Беларуси в посольстве нет. Мы ситуацию мониторим, и по мере получения такой информации будем оказывать помощь. По этому телефону могут звонить граждане Беларуси и выяснять судьбу своих родственников и знакомых, находящихся в Иране.