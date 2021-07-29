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Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек

29 июля 2021 15:06
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Новости Болгарии. Ошибки в организации вакцинации от COVID-19 в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек-1

Среди моментов, приведших к трагическим показателям, глава ведомства отметил неправильно расставленные приоритеты прививочной кампании. Наиболее уязвимые категории граждан начали получать вакцину слишком поздно. Речь идет о людях старше 60 лет и пациентах с хроническими заболеваниями. 80 % умерших жителей страны в период второй волны инфекции были пожилыми. По мнению министра, их можно было спасти.

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек-4

Кроме того, еще одной ошибкой стала плохая логистика. Власти отдали предпочтение вакцине AstraZeneca, проигнорировав других производителей. Позднее с поставками препарата возникли проблемы.

# Коронавирус # Стойчо Кацаров # Фотофакт

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