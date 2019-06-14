Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж

Новости Великобритании. Чудовищный оползень сошел на побережье в Англии. Уникальные кадры удалось получить исследователю, который проводил наблюдения за береговой линией. Эта информация опубликована на Daily Mail.
Новости Великобритании. Чудовищный оползень сошел на побережье в Англии. Уникальные кадры удалось получить исследователю, который проводил наблюдения за береговой линией. Эта информация опубликована на Daily Mail.
Фото: профиль Brad Damms в Facebook
Оборвавшийся кусок утеса спровоцировал оползень. Специалисты утверждают, что до этого случая не видели ничего подобного и настолько масштабного. Завалы обрушились на пляж, поэтому была создана специальная команда спасателей, которая следит, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от результатов обрушения.
Фото: профиль Brad Damms в Facebook
Оползни – опасное природное явление, которое нередко приводит к человеческим жертвам. В Перу в результате оползня погибли 15 человек (читать здесь).