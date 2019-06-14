Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж

Новости Великобритании. Чудовищный оползень сошел на побережье в Англии. Уникальные кадры удалось получить исследователю, который проводил наблюдения за береговой линией. Эта информация опубликована на Daily Mail.

Оборвавшийся кусок утеса спровоцировал оползень. Специалисты утверждают, что до этого случая не видели ничего подобного и настолько масштабного. Завалы обрушились на пляж, поэтому была создана специальная команда спасателей, которая следит, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от результатов обрушения.