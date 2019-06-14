Прямой эфир

Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж

14 июня 2019 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Чудовищный оползень сошел на побережье в Англии. Уникальные кадры удалось получить исследователю, который проводил наблюдения за береговой линией. Эта информация опубликована на Daily Mail.     

Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж-1

Фото: профиль Brad Damms в Facebook 

Оборвавшийся кусок утеса спровоцировал оползень. Специалисты утверждают, что до этого случая не видели ничего подобного и настолько масштабного. Завалы обрушились на пляж, поэтому была создана специальная команда спасателей, которая следит, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от результатов обрушения.   

Ошеломляющие кадры: масштабный оползень обрушился на пляж-4

Фото: профиль Brad Damms в Facebook 

Оползни – опасное природное явление, которое нередко приводит к человеческим жертвам. В Перу в результате оползня погибли 15 человек (читать здесь).  

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли
14 июня 2019 08:53

Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли

В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии
13 июня 2019 14:46

В Великобритании выбирают лидера Консервативной партии

Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе
13 июня 2019 14:35

Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе