Пока в Брюсселе ликовали по поводу смены власти в Венгрии, надеясь наконец-то добиться единогласного «европослушания», в тихой Болгарии взошла еще одна нежелательная звезда для бюрократов. Парламентские выборы, которые состоялись в прошлое воскресенье, принесли убедительную победу партии «Прогрессивная Болгария» экс-президента и евроскептика Румена Радева. К тому же София, подведя итоги кампании, в очередной раз разгромила миф о кристальной чистоте европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД страны зафиксировало почти 3 тысячи сообщений о нарушениях. Возбуждено 500 уголовных дел, задержаны 360 человек. А за несколько дней до голосования полиция изъяла полмиллиона евро наличными, аккуратно разложенными по конвертам, вместе с паспортными данными тысяч граждан. Брюссель, как мог, пытался подсунуть избирателям своего человека, чтобы без проблем обеспечивать траншами Украину. Но не срослось.

Евросоюзу становится не до смеха, в том числе, потому что на кону интересы НАТО. Болгария – это главный оружейный склад альянса на Балканах. Завод в городе Сопот грохочет круглосуточно, а недавно немецкий концерн вложил туда больше миллиарда евро. И всем этим оружейным цехом отныне будет управлять человек, который не намерен плясать под дудку Брюсселя. Правительство во главе с Радевым уже обозначило свою позицию. Новая София требует референдума по вопросу о пребывании в еврозоне, к которой Болгария присоединилась 1 января. Единая валюта, заявляют там, стране пока не нужна, как и «спасибо» от Киева за военную поддержку.