Оргкомитет Игр в Париже признал, что в олимпийской деревне зафиксированы случаи краж

Ранее СМИ уже публиковали данные как минимум о пяти эпизодах воровства у атлетов. Организаторы, ссылаясь на то, что они здесь ни при чем, перевели стрелки на жандармов. Но криминальная обстановка в резиденции спортсменов стала не единственным позором. Скандальные соревнования по триатлону все-таки состоялись в водах реки Сены. После первых стартов грандиозные планы Макрона обернулись проблемами со здоровьем участников Игр. Как минимум двух атлетов после заплыва вывернуло наизнанку, а другие спортсмены указывали на ужасное качество воды, называя ее протухшей и гнилой.