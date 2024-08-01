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Оргкомитет Игр в Париже признал, что в олимпийской деревне зафиксированы случаи краж

01 августа 2024 20:35
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Пытаясь постоянно увиливать от неудобных вопросов, французские власти все-таки начали признавать собственные ошибки. Оргкомитет Игр сообщил, что в олимпийской деревне зафиксированы случаи краж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оргкомитет Игр в Париже признал, что в олимпийской деревне зафиксированы случаи краж-1

Ранее СМИ уже публиковали данные как минимум о пяти эпизодах воровства у атлетов. Организаторы, ссылаясь на то, что они здесь ни при чем, перевели стрелки на жандармов. Но криминальная обстановка в резиденции спортсменов стала не единственным позором. Скандальные соревнования по триатлону все-таки состоялись в водах реки Сены. После первых стартов грандиозные планы Макрона обернулись проблемами со здоровьем участников Игр. Как минимум двух атлетов после заплыва вывернуло наизнанку, а другие спортсмены указывали на ужасное качество воды, называя ее протухшей и гнилой.

# Олимпиада 2024

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