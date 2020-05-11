Организаторы пока не знают, как провести Каннский фестиваль в условиях пандемии

Новости мира. Без звезд и красной ковровой дорожки. Каннский кинофестиваль в 2020 году пройдет в нетрадиционном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока не ясно, как будет организован форум. Рассматриваются различные варианты. Уже в начале июня будет опубликована программа фильмов, которые были отобраны для показа.