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Организаторы пока не знают, как провести Каннский фестиваль в условиях пандемии

11 мая 2020 14:58
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Новости мира. Без звезд и красной ковровой дорожки. Каннский кинофестиваль в 2020 году пройдет в нетрадиционном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы пока не знают, как провести Каннский фестиваль в условиях пандемии-1

Пока не ясно, как будет организован форум. Рассматриваются различные варианты. Уже в начале июня будет опубликована программа фильмов, которые были отобраны для показа.

Организаторы пока не знают, как провести Каннский фестиваль в условиях пандемии-4

Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.

# Коронавирус # Фотофакт

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