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Организаторы Олимпиады в Токио допустили возможность отмены турнира из-за коронавируса

21 июля 2021 10:01
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Новости Японии. За сутки на Играх в Токио зафиксировано восемь случаев заражения COVID-19. Среди заболевших иностранный спортсмен, а также люди, связанные с проведением соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы Олимпиады в Токио допустили возможность отмены турнира из-за коронавируса-1

Все участники предстоящих Игр сдают тесты на COVID ежедневно. С начала июля положительный результат получили уже более 80 человек. Если ситуация продолжит ухудшаться, состязания могут отменить в последний момент. Не исключил такую возможность генеральный директор оргкомитета. От участия в соревнованиях уже отстранили участницу чилийской сборной.

Организаторы Олимпиады в Токио допустили возможность отмены турнира из-за коронавируса-4

Согласно соцопросам, переноса или отмены Игр хотят более половины жителей Японии.

# Олимпиада 2020 # Тосиро Муто # Фотофакт

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