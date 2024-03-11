Орбан заявил, что Трамп заключит с Китаем крупную торговую сделку в случае победы на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп намерен заключить крупное торговое соглашение с Китаем, в случае избрания на пост президента США. Это должно повлиять на нормализацию отношений двух стран, сообщает ТАСС.

Орбан считает, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономическими державами были бы выгодны всему миру. В частности для Венгрии было бы выгодным сотрудничество немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.

К слову, президентские выборы пройдут в США 5 ноября.