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Орбан заявил, что Трамп заключит с Китаем крупную торговую сделку в случае победы на выборах

11 марта 2024 10:28
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп намерен заключить крупное торговое соглашение с Китаем, в случае избрания на пост президента США. Это должно повлиять на нормализацию отношений двух стран, сообщает ТАСС.

Орбан заявил, что Трамп заключит с Китаем крупную торговую сделку в случае победы на выборах -1


Фото: ТАСС

Орбан считает, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономическими державами были бы выгодны всему миру. В частности для Венгрии было бы выгодным сотрудничество немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.

К слову, президентские выборы пройдут в США 5 ноября.

# Международная политика

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