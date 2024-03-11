Орбан заявил, что Трамп заключит с Китаем крупную торговую сделку в случае победы на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп намерен заключить крупное торговое соглашение с Китаем, в случае избрания на пост президента США. Это должно повлиять на нормализацию отношений двух стран, сообщает ТАСС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп намерен заключить крупное торговое соглашение с Китаем, в случае избрания на пост президента США. Это должно повлиять на нормализацию отношений двух стран, сообщает ТАСС.
Фото: ТАСС
Орбан считает, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономическими державами были бы выгодны всему миру. В частности для Венгрии было бы выгодным сотрудничество немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.
К слову, президентские выборы пройдут в США 5 ноября.