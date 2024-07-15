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Орбан отправил план мира лидерам ЕС по урегулированию конфликта в Украине

15 июля 2024 12:49
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил лидерам ЕС план разрешения украинского конфликта после завершения своей миротворческой миссии, в рамках которой состоялись его встречи с лидерами Украины, России, Китая, Турции и США. Об этом пишет РИА Новости.

План, основывающийся на реалистичной ситуации и целях, лежит на рабочем столе каждого премьер-министра ЕС. 

Орбан отметил важность открытых контактов с Москвой и вновь заявил, что несмотря на критические высказывания со сторону Брюсселя, Венгрия привержена делу мира.

# Международная политика

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