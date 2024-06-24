Орбан назвал последнюю пятилетку худшей в истории ЕС из-за фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с критикой главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и не согласен с ее повторным избранием из-за «низких результатов». Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает неудачи в сфере «зеленых» изменений и в миграционной политике и требует более эффективных методов руководства.

«Последние пять лет были, вероятно, самыми худшими пятью годами в истории Евросоюза», – сказал он.

Орбан также отмечает слабые успехи Европейской комиссии и элиты Брюсселя за прошедшие пять лет. Хотя европейцы стремятся к изменениям, он предполагает, что у руля останется та же коалиция.